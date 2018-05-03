Fenerbahçe sahadayken Beşiktaş'tan idman paylaşımı
Fenerbahçe, yarı final rövanş maçı için Ülker Stadyumu'nda yerini almışken Beşiktaş'tan flaş bir paylaşım geldi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının devam edilme kararına tepki gösterip maça çıkmama kararı alan Beşiktaş'tan maç saatinde flaş bir paylaşım geldi.
Fenerbahçe'nin, Ülker Stadyumu'na çıktığı anlarda Beşiktaş ise ''Kayserispor maçı hazırlıkları devam ediyor.'' sözlerini kullanıp idman fotoğraflarını paylaştı. Antrenman fotoğraflarında Beşiktaşlı futbolcuların neşeli görüntüleri dikkat çekti.
Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe, tek başına sahada antrenman yaparken Beşiktaş'tan bir paylaşım daha geldi. Beşiktaş Twitter hesabından ''Başkanımız Fikret Orman, takımımızın antrenmanını izledi.'' paylaşımı yapıldı.
(Sporx)
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