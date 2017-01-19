Fenerbahçe sahasında çok farklı...
THY Euroleague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe, sahasında Yunan temsilcisi Panathinaikos'u 84-63 mağlup etti.
THY EuroLeague'nin 18. haftasında Fenerbahçe, Ülker Sports Arena'da Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods konuk etti. Sarı -lacivertliler sahadan 84 - 63 galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe 11. galibiyetini aldı. Panathinaikos Superfoods ise 8. mağlubiyetini aldı.
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