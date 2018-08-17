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Fenerbahçe Salih Uçan'ın sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe Kulübü, İtalyan ekibi Empoli'ye kiraladığı Salih Uçan'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını duyurdu.

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Fenerbahçe Kulübü, İtalyan ekibi Empoli'ye kiraladığı Salih Uçan'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Salih Uçan'ın 2018-2019 sezonu sonunda bitecek olan sözleşmesi opsiyonu kulübümüzde olmak kaydıyla 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatılarak, kendisi Empoli Kulübüne 1 yıllığına satın alma opsiyonlu olarak kiralanmıştır. Salih Uçan'a başarılı bir sezon dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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