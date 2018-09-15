Fenerbahçe şampiyonluk yarışında kalırsa nokta transfer hamleleri yapılacak
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor... Başkan Ali Koç ile Comolli arasında yapılan toplantıda eksik görünen yerlere nokta atışları yapılacak.
Başkan Ali Koç ve Comolli arasında gerçekleştirilen zirvede, takımın lige sağlam bir şekilde tutunması ve devre arası takviyeleri konuşuldu. Eğer devre sonunda şampiyonluk yarışı içinde kalınırsa, Dirar ve Kameni’nin satışının geliri yeni yıldız transferleri için kullanılacak. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 11 Eylül'de yaptığı camiaya sesleniş konuşmasında belirttiği gibi sportif direktör Damien Comolli kısa ve orta vadeli planları içeren bir zirve gerçekleştirdi.
Zirvede teknik direktör Phillip Cocu'nun bir takım istekleri de masaya yatırıldı.
TÜM EKSİKLER KAPATILACAK
SATIŞ GELİRİ NOKTA ATIŞLARA!
Buna göre Fenerbahçe eğer şampiyonluk yarışının içinde kalırsa devre arasında Cocu'nun istediği bölgelere 1-2 tane nokta atış yapılcak. Dirar ve Kameni'nin satışlarından gelecek para da buraya aktarılacak.
YETENEK AVCILIĞI TAM GAZ...
Zirvede altyapıya yatırımın arttırılması, kaliteli genç yeteneklerin takıma dahil edilmesinin devamı da konuşuldu. Nokta transferlerin son dakikaya bırakılmaması, şimdiden temasların yapılması da karara bağlandı.
(Takvim)
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