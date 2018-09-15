Fenerbahçe şampiyonluk yarışında kalırsa nokta transfer hamleleri yapılacak

Başkan Ali Koç ve Comolli arasında gerçekleştirilen zirvede, takımın lige sağlam bir şekilde tutunması ve devre arası takviyeleri konuşuldu. Eğer devre sonunda şampiyonluk yarışı içinde kalınırsa, Dirar ve Kameni’nin satışının geliri yeni yıldız transferleri için kullanılacak. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 11 Eylül'de yaptığı camiaya sesleniş konuşmasında belirttiği gibi sportif direktör Damien Comolli kısa ve orta vadeli planları içeren bir zirve gerçekleştirdi.

Zirvede teknik direktör Phillip Cocu'nun bir takım istekleri de masaya yatırıldı.

TÜM EKSİKLER KAPATILACAK

Yapılan zirvede Fenerbahçe'nin bir an önce ligde şampiyonluk yarışının içinde kalacak sonuçları alması ve bunun başarılması durumunda normal transfer döneminde gerçekleşmeyen transfer hedefleri konuşuldu