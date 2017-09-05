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Fenerbahçe Samuel Eto'o ile ilgili çıkan transfer haberlerini resmi sitesinden yalanladı

Fenerbahçe, Antalyaspor'un yıldızı Samuel Eto'o ile ilgili basında çıkan iddiaları yalanladı.

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Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Bugün bazı medya kuruluşlarında Antalyaspor takımında forma giyen Samuel Eto’o  ile kulübümüzün transfer çalışması yaptığı şeklinde haberler yer almıştır.

Bahse konu olan futbolcu ile kulübümüzün herhangi bir ilgisi yoktur ve söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktır.

Bu tür doğru olmayan haberlere kamuoyunun itibar etmemesini rica ederiz.

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş"

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