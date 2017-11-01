Fenerbahçe savunması bu sezon tel tel dökülüyor
Fenerbahçe, bu sezon rakiplerine verdiği 33 gol pozisyonunda kalesinde tam 15 gol gördü.
Kayserispor'dan 3 gol yiyen Fenerbahçe, savunma anlamında son 10 sezonunun en kötü dönemini yaşıyor. Rakiplerine verdiği 33 pozisyonun 15'i gol olurken yüzde 45'lik ortalama sağlandı. Geçen sezonun tamamında 114 pozisyon verip, 32 gol yemişlerdi.
Kaleyi Aytemiz Alanyaspor maçıyla devralan ve 6 maça çıkan Carlos Kameni, 7 gol yedi. Volkan ise 4 haftada kalesinde 8 gol gördü.
Sabah
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