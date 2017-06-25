Fenerbahçe Seydou Doumbia defterini henüz kapatmadı
Sarı-lacivertli yönetimin forvet hattı için çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Roma’nın gözden çıkardığı Doumbia konusunda temaslarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertli yönetimin forvet hattı için çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Roma’nın gözden çıkardığı Doumbia konusunda temaslarını sürdürüyor.
Salih Uçan transferi sırasında İtalyan kulübüyle iyi ilişkiler kuran sarı-lacivertliler, 2019’a kadar kontratı olan Doumbiya’yı kiralamak istiyor. Ancak Doumbia’nın Türkiye’ye gelmesi için henüz ikna edilemediği öğrenildi. Daha önce de gündeme gelen Fildişi Sahilli futbolcu için birçok kulübün daha girişimde bulunduğu ifade edildi.
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