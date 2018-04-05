Fenerbahçe sezon sonunda Balotelli ile masaya oturacak

Yeni dönemde özellikle bonservisi elinde olan futbolcuları alarak çok güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'nin kiralık golcüsü Janssen'in yerine bomba bir transfer yapmayı planlıyor. Uzun süredir Fransa liglerini takibe alan Fenerbahçe scoutları birçok genç futbolcu için rapor hazırlarken, sürpriz bir şekilde Balotelli'nin de transfer listesine dahil edildiği belirlendi. Nice kulübüyle sözleşmesi haziranda bitecek olan 27 yaşındaki golcü için Fenerbahçe'nin nabız yoklamaya başladığı kaydedildi.

Balotelli'nin Fenerbahçe'den gelecek muhtemel bir resmi teklife 'hayır' demeyeceği vurgulandı. İtalyan futbolcunun menajeri Raiola geçtiğimiz günlerde "Bazı kulüplerle görüşüyoruz" demişti. Balotelli bu sezon Nice'de 32 maçta 22 gol attı, 1 asist yaptı.

(Fotomac)