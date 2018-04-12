Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 14 Nisan Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 14 Nisan Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanda 3 grup halinde 5'e 2 ve pas çalışması yapan oyuncular, daha sonra çift kale maç oynadı.
Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.
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