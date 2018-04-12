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Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 14 Nisan Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 14 Nisan Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
 
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanda 3 grup halinde 5'e 2 ve pas çalışması yapan oyuncular, daha sonra çift kale maç oynadı.
 
Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

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