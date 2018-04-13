Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, üç grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.
Pas çalışmalarıyla süren antrenman, çift kale maçın ardından gerçekleştirilen bireysel ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe, antrenmanın ardından karşılaşma için Sivas'a gidecek.
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