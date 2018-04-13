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Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
 
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, üç grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.
 
Pas çalışmalarıyla süren antrenman, çift kale maçın ardından gerçekleştirilen bireysel ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.
 
Fenerbahçe, antrenmanın ardından karşılaşma için Sivas'a gidecek.

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