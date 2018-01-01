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Fenerbahçe, sol bekini ABD'de buldu

New York Redbulls’tan Kemar Lawrence’ın Fenerbahçe’ye imza atacağı iddia edildi.

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Fenerbahçe, bu sezon yaşadığı sol bek sıkıntısını Jamaikalı Kemar Lawrence ile çözmek istiyor. Şu anda Major League Soccer ekiplerinden New York Redbulls’ta forma giyen 25 yaşındaki sol bek, burada gösterdiği başarılı performans ile Avrupa’daki bir çok kulübün de dikkatini çekmeyi başardı.

New York Redbulls formasıyla bu sezon 24 maça çıkan Jamaikalı, 1 gol ve 5 asistlik performans gösterdi. Defansif anlamda çok etkili olan Lawrence, zaman zaman takımının hücum organizasyonlarına da katkıda bulunuyor. Kemar Lawrence, bu sezon Redbulls’ta sergilediği bu performansla Monaco, Rubin Kazan ve Westham United gibi ekiplerin radarına girdi.

Fenerbahçe’nin ilgisinin bulunduğu Lawrence’a önümüzdeki günlerde imza attıracağı iddia ediliyor.

İHA

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