Fenerbahçe son dakikada yıkıldı
THY Euroleague'de Fenerbahçe Kızılyıldız'a konuk oldu. Mücadeleyi Kızılyıldız 75-73 kazandı.
THY Euroleague'nin 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı ev sahibi ekip Kızılyıldız 75-73 kazandı.
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