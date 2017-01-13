Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe son dakikada yıkıldı

THY Euroleague'de Fenerbahçe Kızılyıldız'a konuk oldu. Mücadeleyi Kızılyıldız 75-73 kazandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

THY Euroleague'nin 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı ev sahibi ekip Kızılyıldız 75-73 kazandı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tente faciasında Bakırköy Belediyesi'nden büyük ihmal

Tente faciasında Bakırköy Belediyesi'nden büyük ihmal

Van Gölü’nde batık bir gemi bulundu

Van Gölü’nde batık bir gemi bulundu

Yaptığı tasarım sosyal medyayı salladı

Yaptığı tasarım sosyal medyayı salladı

Osmanlı tarihinin en görkemli zaferleri

Osmanlı tarihinin en görkemli zaferleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA