Fenerbahçe son saniye üçlüğü ile kaybetti!
Fenerbahçe, THY Euroleague'in 4. haftasında Panathinaikos ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Nikos Pappas'ın son saniyede attığı üçlükle, Panathinaikos'a 70-68 mağlup oldu.
Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 4. haftasında Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods ile karşılaştı. Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı Panathinaikos, Nikos Pappas'ın son saniye üçlüğüyle 70-68'lik skorla kazandı ve Fenerbahçe, 4. maçında 2. mağlubiyetini aldı.
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