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Fenerbahçe son saniye üçlüğü ile kaybetti!

Fenerbahçe, THY Euroleague'in 4. haftasında Panathinaikos ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Nikos Pappas'ın son saniyede attığı üçlükle, Panathinaikos'a 70-68 mağlup oldu.

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Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 4. haftasında Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods ile karşılaştı. Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı Panathinaikos, Nikos Pappas'ın son saniye üçlüğüyle 70-68'lik skorla kazandı ve Fenerbahçe, 4. maçında 2. mağlubiyetini aldı.
 
Ayrıntılar birazdan...

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