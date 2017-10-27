Fenerbahçe son saniye üçlüğü ile kaybetti! Fenerbahçe, THY Euroleague'in 4. haftasında Panathinaikos ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Nikos Pappas'ın son saniyede attığı üçlükle, Panathinaikos'a 70-68 mağlup oldu.