Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Koordinatörü Tamer Yelkovan'ın görevine son verildi
Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Koordinatörü Tamer Yelkovan'ın görevine son verildiği iddia edildi.
Aziz Yıldırım'ın yerine başkanlığa seçilen Ali Koç, Yıldırım'a yakın isimlerle yollarını ayırmayı sürdürüyor. Sarı lacivertli kulüpte dün Fenerbahçe TV Genel Yayın Yönetmeni İhsan Topaloğlu görevden alınmıştı. Tamer Yelkovan’a da görevine son verildiği bilgisinin kısa süre içerisinde tebliğ edileceği belirtildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.