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Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Koordinatörü Tamer Yelkovan'ın görevine son verildi

Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Koordinatörü Tamer Yelkovan'ın görevine son verildiği iddia edildi.

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Aziz Yıldırım'ın yerine başkanlığa seçilen Ali Koç, Yıldırım'a yakın isimlerle yollarını ayırmayı sürdürüyor. Sarı lacivertli kulüpte dün Fenerbahçe TV Genel Yayın Yönetmeni İhsan Topaloğlu görevden alınmıştı. Tamer Yelkovan’a da görevine son verildiği bilgisinin kısa süre içerisinde tebliğ edileceği belirtildi.

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