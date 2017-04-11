Fenerbahçe takım otobüsünü satışa çıkardı
Fenerbahçe'nin takım otobüsü geçen yıl sıfırlandı.
Sarı lacivertli kulübün Trabzon'da saldırıya uğradığı "34 FB 0993" plakalı eski takım otobüsü ise saldırı olayından iki yıl sonra bir internet sitesi üzerinden 24 Mart'ta 160 bin liraya satışa çıkartıldı.
2007 model aracın 189 bin kilometre ve 40 yolcu kapasitesine sahip olduğu vurgulandı.
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