Fenerbahçe takım otobüsünü satışa çıkardı

Sarı lacivertli kulübün Trabzon'da saldırıya uğradığı "34 FB 0993" plakalı eski takım otobüsü ise saldırı olayından iki yıl sonra bir internet sitesi üzerinden 24 Mart'ta 160 bin liraya satışa çıkartıldı.

2007 model aracın 189 bin kilometre ve 40 yolcu kapasitesine sahip olduğu vurgulandı.