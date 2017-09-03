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Fenerbahçe taraftarı Dudu'yu çok istiyor

Palmeiras ile bonservis pazarlıklarında son aşamaya gelen Fenerbahçe'de, taraftarlar da devreye girdi. Sarı-Lacivertliler, Brezilyalı yıldızın instagram hesabına akın ediyor, mesaj yağmuruna tutuyor

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Avrupa'dan elendikten sonra çareyi transferde bulan Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürüyor. Hedefteki isim Dudu...
 
Yönetim yoğun mesai harcarken, Dudu için geri sayıma geçildi. Palmeiras ile 6 milyon Euro bonservis üzerinde anlaşma sağlaması beklenen Fenerbahçe, Brezilya kulübü ile ödeme planı üzerinde konuşuyor.
 
Oyuncu cephesinde ise herhangi bir problem yok. Dudu, 2.5 milyon Euro senelik garanti ücret ve 4 yıllık sözleşmeyi kabul etti. Taraftarlar da Dudu'nun sosyal medya hesaplarına akın ediyor. Dudu'ya yüzlerce Fenerbahçeli 'Come to Fenerbahçe' yazarken, kısa sürede bu konunun çözüme kavuşması bekleniyor.
 
Hücum hattının her bölgesinde görev yapabilen Dudu, 2017'de çıktığı 17 maçta 4 gol atarken 1 de asist yaptı.
 
25 yaşındaki Brezilyalı yıldızın transferindeki gelişmeleri Aykut Kocaman da yakından takip ediyor

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