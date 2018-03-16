Fenerbahçe taraftarından derbi öncesi futbolculara büyük destek!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kadıköy'de Galatasaray ile kritik bir maça çıkacak Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ederken, taraftardan da bir sürpriz geldi.

Fenerbahçe'nin Samandıra'da derbi öncesi yaptığı son çalışmaya sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Fenerbahçe taraftarları, meşalelerle ve tezahüratlarla takımlarına derbi öncesi destek olurken, takımla da fotoğraf çektirdiler.