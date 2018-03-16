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Fenerbahçe taraftarından derbi öncesi futbolculara büyük destek!

Fenerbahçe taraftarı derbi öncesinde Samandıra'da takımlarına büyük bir destek verdi.

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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kadıköy'de Galatasaray ile kritik bir maça çıkacak Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ederken, taraftardan da bir sürpriz geldi.
 
Fenerbahçe'nin Samandıra'da derbi öncesi yaptığı son çalışmaya sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
 
Fenerbahçe taraftarları, meşalelerle ve tezahüratlarla takımlarına derbi öncesi destek olurken, takımla da fotoğraf çektirdiler.

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