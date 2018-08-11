Fenerbahçe taraftarından muhteşem koreografi

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun ilk hafta maçında Bursaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de taraftardan koreografi sürprizi geldi.

Ülker Stadyumu kale arkasında yapılan koreografide kulübün efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in fotoğrafı kullanıldı. Yazı olarak ise "Rahat uyu Lefter, Şampiyon Fener" ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarların tuttukları pankartta "Fenerbahçe büyüktür, küfür etmez" yazması dikkat çekti.

Lefter Küçükandonyadis’in ailesine plaket verildi

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunda sarı-lacivertli efsane unutulmadı. İlk haftada Ülker Stadı’nda oynanacak Bursaspor mücadelesi öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Lefter Küçükandonyadis’in eşi kızları ve torunlarını konuk ederek günün anlam ve önemi adına plaket takdim etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) adına da TFF İcra Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Küçükandonyadis ailesine Lefter forması hediye etti.

(İHA)