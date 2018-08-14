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Fenerbahçe taraftarlarından Giuliano'ya protesto

Fenerbahçe'nin Benfica ile Kadıköy'de oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş maçında Giuliano'nun performansı tepki çekti.

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Fenerbahçe'nin Benfica ile Kadıköy'de oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş maçında Giuliano'nun performansı tartışma yarattı.

Üzerinde çok büyük beklentiler olan Fenerbahçe'nin 10 numarası, maç boyunca hiç öne çıkamadı. Giuliano, takım arkadaşlarına pozisyon hazırlayamadı. Rakip kaleye şutu bile olmayan Brezilyalı oyuncu, ilk maçtakinin aksine bu maçta da sahada varlık gösteremedi.

Fenerbahçe taraftarları da maçın son bölümünde Giuliano'ya top geldikçe tepki göstermeye başladı.

"GIULIANO, MAALESEF SORUMLULUK ALMADI"

beIN Sports Haber'de maçı yorumlayan Güntekin Onay, Giuliano'nun performansıyla ilgili olarak, "Giuliano hiç yok. Golcü bir oyuncu, istatikleri harika. Güzel goller attığı, tabelayı değiştirdiği maçlar var. Oyun içinde hiç yok. Skorda var ama oyunda Fenerbahçe'nin maestrosu olamadı. Giuliano maalesef, sorumluluk alması gereken noktalarda almadı." yorumunu yaptı.

(Sporx)

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