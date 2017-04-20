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Fenerbahçe, Panathinaikos'u 75-80 mağlup etti

THY Avrupa Ligi Play-Off 2. maçında Fenerbahçe, Panathinaikos'u 75-80 mağlup ederek seriyi 2-0'a getirdi.

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THY Avrupa Ligi Play-Off serisinde temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmnada Panathinaikos'u 75-80 mağlup etti. OAKA'da oynanan 2 maçı da kazanan Fenerbahçe seriyi 2-0'a getirdi.

1.PERİYOT

Panathinaikos-Fenerbahçe: 20-22

2.PERİYOT

Panathinaikos-Fenerbahçe: 43-45

3.PERİYOT

Panathinaikos-Fenerbahçe: 59-63

4.PERİYOT

Panathinaikos-Fenerbahçe: 75-80

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