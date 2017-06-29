Fenerbahçe, Doğuş Grubu ile sponsorluk anlaşmasına varıldığını açıkladı

Fenerbahçe, cuma günü saat 10:00'da Doğuş Grubu ile Erkek Basketbol takımı ve birçok noktada sponsorluk anlaşması imzalanacağını açıkladı.

Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;

Faaliyet gösterdiği 9 branşta, sporun ve gençlerin gelişimine önemli ölçüde katkı sağlayıp, ulusal ve uluslararası alanlarda bir çok başarılar kazanan, genç sporcuları ülke sporuna kazandıran ve gerçek bir ‘SPOR’ kulübü olan Fenerbahçe Spor Kulübü, başarılı geleneğini devam ettirmek adına, Doğuş Grubu ile çok önemli bir işbirliğine imza atıyor.

Basketbolda, ülke tarihimizin ilk Euroleague zaferini kazanarak gurur kaynağımız olan ve ülke sporunun en büyük kupalarından birini müzemize getiren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, Doğuş Grubu ile sponsorluk ve bir çok noktada işbirliği anlaşmasına varmıştır.

Bu bağlamda hem Yelken Şube’mize sponsorluk desteği veren hem de çeşitli seviyelerde kulübümüze maddi ve manevi katkı bulunmuş Doğuş Grubu ile Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Ülker Sports Arena’da yapılacak imza töreni ile birlikte güçlerini resmen birleştirecek.

İmza töreni, saat 10.00’da kahvaltı organizasyonu ile başlayacak ve basın mensuplarının huzurunda atılacak resmi imzaların ardından, soru-cevap kısmıyla son bulacaktır.

Yapılacak olan yeni sponsorluk ve işbirliği anlaşmasının, hem kulübümüze, hem Doğuş Grubu’na, hem de ülkemiz sporuna hayırlı olmasını diliyor, başta Sayın Ferit Şahenk olmak üzere Doğuş Grubu ve çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz.