Fenerbahçe'den Mehmet Ekici'ye transfer teklifi
Advocaat, Trabzon maçının ardından yıldız futbolcuya 'Fenerbahçe'ye gelir misin?' diye sordu. Sezon sonu sözleşmesi biten Mehmet Ekici'nin Aatif ile takası gündeme geldi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündeminde olan Mehmet Ekici'ye Avni Aker'deki maçtan sonra transfer teklifinde bulunduğu ortaya çıktı. Trabzonajans'ın haberine göre; Hollandalı teknik adam, Kanarya'nın 3-0 kazandığı ligin son maçından sonra soyunma odası koridorunda Mehmet Ekici'ye fikrini sordu.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Aatif'ı takımında görmek istiyordu. Mehmet Ekici ile Aatif'ın takas edilmesi temelinde pazarlıklar şekillenecek. Mehmet'in sözleşme uzatmak için 2 milyon 200 bin euro istemesinin ardından Başkan Muharrem Usta'nın kurmaylarıyla bir görüşme yaptığı ve yeni bir formül geliştirdiği kaydedildi.
BEDAVA GİDER
Buna göre, Trabzonspor'da tecrübeli oyuncunun sezon onunda bedava gitmemesi için takas yoluyla devre arasında satılmasının ve bu şekilde zarar edilmemesinin en uygun hamle olacağına karar verildi.
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