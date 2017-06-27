Fenerbahçe transfer haberleri 27 Haziran son dakika Fenerbahçe’de transfer

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri arasında birbirinden yıldız isimler bulunuyor. 27 Haziran Fenerbahçe transfer gündeminde neler var? Sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıran Lucas Lima gelecek mi? Gabigol ve Lucas Perez ise Fenerbahçe transfer haberleri arasında bulunan diğer yıldız isimler. Geçtiğimiz sezon ligi istediği yerde bitiremeyen ve bu sezon UEFA Avrupa Ligi nedeniyle sezonu erken açmak zorunda kalan Fenerbahçe’de transfer harekatı sürüyor.

27 HAZİRAN FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ

HEDEF LUCAS LİMA

Ajansspor’un haberine göre; Brezilya'nın ünlü Globo Esporte gazetesi, Santos ile sözleşmesi 31 Aralık 2017'de bitecek Lucas Lima'yı transfer etmek istiyor.

Menajerliğini Neymar'ın babasının yaptığı Lima'nın Barcelona ile anlaştığı iddia edilmişti. Hatta Brezilyalı oyuncunun bir poker partisinde ara transferde Barcelona'ya transfer olacağını söylediği belirtilmişti ancak bu daha sonra Lima tarafından yalanlanmıştı.

Neymar'ın babası Neymar da Silva Santos, bugün (pazartesi) Santos kulübü yöneticileriyle bir araya gelerek Lucas Lima'nın geleceğini masaya yatıracak.

Santos'un bu görüşmede Lima'ya 4 yıllık yeni bir sözleşme önermesi bekleniyor ancak 26 yaşındaki oyuncu, Avrupa'dan daha iyi teklifler alabileceği görüşünde. Yıldız oyuncu için Ronald Koeman'ın çalıştırdığı Everton'ın da devrede olduğu iddia ediliyor.

LUCAS PEREZ SÜRPRİZİ

Transfere hızlı başlayan ve kadrosuna üç isim dahil eden Fenerbahçe’de forvet hattına da transfer düşüncesinde olduğu söyleniyor. Forvet transferlerinin bu dönemlerde pahalı olması nedeniyle forvet transferi işini zamana bırakan Fenerbahçe Sabah’ın haberine göre, Arsenal forması giyen Lucas Perez için beklemeye geçti.

Fenerbahçe’nin, Arsenal’de mutsuz olduğu bilinen ve Arsene Wenger’e ayrılmak istediğini bildiren İspanyol golcünün menajerine 1 yıllık kiralama teklifinde bulunduğu öne sürüldü. Cevap için bekleyen Fenerbahçe’nin Perez işinin Temmuz ayı başında belli olacağı söyleniyor. Bu süreçte Arsenal’in 3 Temmuz ‘da başlayacak sezon hazırlıklarının önemli bir rol oynayacağı, İngiliz ekibinin takımda kalacak ve gideceklerin durumunun bu hazırlık döneminde belirleneceği söyleniyor.

GABİGOL YENİDEN GÜNDEMDE

Nabil Dirar'dan sonra bir kanat oyuncusu daha almak isteyen Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim girdi. O oyuncu da sarı-lacivertli kulübün eski göz ağrısı Gabriel Barbosa'dan başkası değil...

Kanarya'nın geçen sezon kiralık olarak kadrosuna katmaya çalıştığı Brezilyalı, Santos'tan 29.5 milyon euro'ya İnter'e transfer olmuş; ancak İtalya'da beklentileri karşılayamamıştı. 20 yaşındaki futbolcu 9 maçta sadece 183 dakika süre alıp sadece 1 gol atınca İnter'de gözden çıkarılacaklar arasına girdi. 'Gabigol' lakaplı oyuncunun menajeri Wagner Ribeiro da geçtiğimiz günlerde Çizme ekibinin genç yıldızı hakkındaki planlanını "İnter, Gabigol'ü kiralak istiyor. Bazı teklifler alıyoruz" diyerek açıkladı.