Fenerbahçe transfer haberleri son dakika 2017 Fenerbahçe’de biten transferler

Fenerbahçe transfer haberleri arasında birbirinden yıldız isimler bulunuyor. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri spor gündemindeki yerini koruyor. Fenerbahçe’de biten transferler Nabil Dirar, Valbuena ve Mehmet Ekici’nin ardından yeni transfer haberleri gelmeye devam ediyor. İşte, 1 Temmuz Fenerbahçe transfer haberleri arasında göze çarpanlar ve gündemdekiler.

EMENİKE GİDECEK Mİ?

Geçtiğimiz sezon disiplinsiz tavırları ve istikrarsız performansıyla Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Emenike'yi Ukrayna Süper Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk'in transfer teklifi yaptığı öğrenildi. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Emenike için Shakhtar Donetsk'in bonsvervis bedeli ödemeye sıcak bakmadığı gelen bilgiler arasında.

Emmanuel Chinenye Emenike geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 16 karşılaşmaya çıktı ve 4 gol kaydetti.

KAMENİ’DE SON DURUM

Fabıano ile yollarını ayırdıktan sonra yeni sezonda Volkan Demirel'le rekabete girecek bir kaleci arayışlarına başlayan Fenerbahçe mutlu sona ulaştı... Sarı-Lacivertliler bir süredir temas halinde olduğu Malaga'lı Carlos Kameni ile anlaşma sağladı.



2+1 yıllık sözleşme teklifini kabul eden 33 yaşındaki Kamerunlu file bekçesinin pazartesi günü İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin Kameni'nin bonservisi için Malaga'ya 1 milyon Euro ödeyeceği, tecrübeli eldivene de 2 milyon Euro garanti ücret verileceği öğrenildi.



Fenerbahçe yönetimi başta Arsenal'li Ospina olmak üzere birçok kaleci ile temasa geçmiş fakat yüksek maliyet engeline takılmıştı. Her konuda anlaşılan Kameni 2004 yılından bu yana La Liga'da forma giyiyor.