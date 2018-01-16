Fenerbahçe transfer son dakika 16 Ocak FB transfer haberleri bomba geliyor

16 Ocak Fenerbahçe transfer haberleri son dakika FB transfer gelişmeleri sarı lacivertli taraftarların araştırdığı konuların başında geliyor. Fenerbahçe’nin transfer gündeminde hareketli günler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekipte, sol bekten vazgeçen teknik direktör Aykut Kocaman orta sahada iki kanatta da oynayabilecek bir transfer isterken, Atletico Madrid’in Arjantinlisi Nico Gaitan’ı işaret etti. İspanyol kulübünde forma şansı bulamayan 29 yaşındaki Gaitan’ın kiralanması için ön temaslar başladı. İşte, 16 Ocak Fenerbahçe transfer haberleri.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ (16 OCAK)

RAPAİÇ’İN OĞLU ANTRENMANA ÇIKTI

Antalya kampını tamamlayan ve İstanbul'a dönen Fenerbahçe, eski futbolcusu Milan Rapaiç'in oğlunu kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'den 2018'in ilk transferi geldi. Sarı Lacivertliler, takımın eski futbolcusu Milan Rapaiç'in oğlu Boris Rapaiç'i kadrosuna kattı.

Gol yollarında görev yapan 20 yaşındaki oyuncuyla 3,5 senelik sözleşme imzalandı. Rapaiç sezon sonuna kadar U-21 takımında forma giyecek. Genç oyuncu bir süredir Sarı Lacivertliler tarafından deneniyordu.

Rapaiç ve oğlu son olarak Fenerbahçe Doğuş'un Ülker Arena'da Zalgiris Kaunas'la oynadığı basketbol mücadelesini izlemiş, Milan Rapaiç, Fenerbahçeli taraftarların sevgi gösterileri sonrasında gözyaşlarını tutamamıştı.

BREZİLYA’DAN BOMBA TRANSFER

Fluminense ile sözleşmesini fesheden Gustavo Scarpa Fenerbahçe'ye imza atacak.

Aykut Kocaman'ın raporu doğrultusunda orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe bombayı patlattı, Brezilya basını da sıcak gelişmeyi doğruladı. Sarı-Lacivertliler, Fluminense'yle sözleşmesini fesheden Brezilyalı yıldızın menajeriyle temasa geçerek teklifini iletti. Bonservis bedeli ödemeyecek olan Kanarya, daha önce de kadrosuna katmak istediği 24 yaşındaki Gustavo Scarpa'nın transferinde bu kez mutlu sona ulaşmak istiyor.

Brezilya basınından Globe Esporte de Fenerbahçe'nin Scarpa işini bitirmek üzere olduğunu yazdı. Öte yandan Scarpa'nın transferi için F.Bahçe'nin Brezilyalıları Josef ve Giuliano devreye girdi. Her iki oyuncu da başarılı orta sahaya kulüp hakkında olumlu referanslar verdi. Josef ve Giuliano ile konuşan Scarpa'nın, Sarı-Lacivertlilerin teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

GAİTAN LİSTEDE

Sol bekten vazgeçen teknik direktör Aykut Kocaman orta sahada iki kanatta da oynayabilecek bir transfer isterken, Atletico Madrid’in Arjantinlisi Nico Gaitan’ı işaret etti. İspanyol kulübünde forma şansı bulamayan 29 yaşındaki Gaitan’ın kiralanması için ön temaslar başladı.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Hem Finansal Fair Play engeli hem de piyasada fiyatların yüksekliği nedeniyle sıkıntı yaşayan yönetim, en azından orta sahaya bir takviye yapmak için şartları zorlama kararı aldı. Aykut Kocaman'ın isteği üzerine iki kanatta da oynayabilen ve direkt forma giyebilecek birkaç oyuncu ile görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Pazarlıkta sıkıntı yaşanmaması için gizli hareket ediliyor. Sol bek transferi ise rafa kaldırıldı. Bu mevkide ikinci yarıda da İsmail ve Hasan Ali ile idare edilecek.