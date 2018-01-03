Fenerbahçe transfer son dakika 3 Ocak FB transfer haberleri

Fenerbahçe transfer gelişmeleri arasında hangi isimler bulunuyor. 3 Ocak FB transfer haberleri arasında birbirinden yıldız isimler bulunuyor. Teknik direktör Aykut Kocaman’ın isteği doğrultusunda sarı lacivertli ekip kadrosuna yeni takviyeler yapacak. Transferde en çok üzerine yoğunlaşılan konu ise sol bek. Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de 5 aday arasından seçim yapılacak. İtalya’nın önde gelen futbol sitelerinden Tuttomercatoweb.com, Fenerbahçe’nin, Fransa’nın Nantes takımında forma giyen Lucas Lima’yı takibe aldığını yazmıştı.

FENERBAHÇE’YE SÜRPRİZ SOL BEK

Devre arası transfer döneminde sol kanadını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe için gündeme sürpriz bir isim girdi.

İtalyan basınının iddiasına göre Fenerbahçe, İtalya Serie A takımlarından Hellas Verona'nın 21 yaşındaki futbolcusu Mohamed Fares ile yakından ilgileniyor.

Fransız asıllı Cezayirli futbolcu, hem sol açık hem de sol bek pozisyonlarında oynayabiliyor. Yüksek potansiyeli ile dikkat çeken Mohamed Fares'i Fenerbahçe'nin dışında Napoli'nin de izlediği belirtildi.

2013 yılından bu yana Verona ekibinde forma giyen Mohamed Fares, bu sezon toplam 15 maçta oynarken 1 gol ve 1 asist ile mücadele etti.

KAMENİ’YE SÜRPRİZ TALİP

Süper Lig’in ilk yarıda ‘en çok gol yiyen’ takımı (34 gol) olan Osmanlıspor’un kaleye Carlos Kameni’yi düşündüğü belirtildi.

Volkan Demirel'in eski formunu yakalamasıyla kulübeye hapsolan Carlos Kameni, Osmanlıspor'un gündeminde... Başkent ekibi, Süper Lig'in ilk yarısında kalesinde gördüğü 34 golle bu alanda zirvede yer almıştı. Kalecileri Karcemarskas ve Hakan Arıkan'ın performansından memnun olmayan teknik direktör İrfan Buz'un, yönetimden yeni bir file bekçisi istediği belirtildi. Osmanlıspor'un adaylar arasına Kameni'yi de aldığı ve önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'ye teklif yapılabileceği öğrenildi.

Sezon başında Malaga'dan bonservis bedelsiz alınan Kameni, 9 resmi maçta kaleyi korudu. 33 yaşındaki Kamerunlu eldiven bu karşılaşmalarda kalesinde 11 gol gördü. (Takvim)

SOL BEK ARAYIŞI SÜRÜYOR

Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de 5 aday arasından seçim yapılacak. İtalya’nın önde gelen futbol sitelerinden Tuttomercatoweb.com, Fenerbahçe’nin, Fransa’nın Nantes takımında forma giyen Lucas Lima’yı takibe aldığını yazmıştı. Daha önce Santos’ta oynayan Brezilyalı Jean Mota ile ciddi biçimde ilgilenildiği, Türkiye’de ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte resmi teklifin yapılacağı konuşuluyor.

Amerika’nın önde gelen futbol takımlarından New York Redbulls’tan Kemar Lawrence da, Fenerbahçe’nin listesindeki oyunculardan biri. Daha önce Zenit’ten Giuliano ve Neto’yu transfer eden Fenerbahçe, bir kez daha Rus kulübünün kapısını çalmaya hazırlanıyor. Listeye şu an için ismi yeni girse de ilgilenilen oyuncu, sezon başında gündemden düşmeyen Domenico Criscito. Gelen haberler, Sarı-Lacivertliler’in 31 yaşındaki futbolcuyla prensip anlaşmasına vardığı yönünde. Fenerbahçe’nin sol bek için takip ettiği bir başka isim olan Chelsea’den Baba Rahman’la ilgili en önemli gelişme, İngiliz ekibinin hocası Antonio Conte’nin açıklamalarıydı.