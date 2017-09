Fenerbahçe transferin bitimine sayılı günler kala forvet girişimlerini hızlandırdı

Soldado'nun alternatifsiz kalmaı sonucu yönetim bir an önce forvet transferini bitirmek istiyor. İspanyol yıldızın rekabet edeceği isimleri gündeme alan Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği iki yıldız; İngiltere'den olurken, diğer aday Meksika'dan.

Niasse'de tek yol Fenerbahçe

Sarı-Lacivertliler, Senegalli golcü için Everton'a 1 yıllık kiralama için 2.5 milyon Euro teklif etmiş ve beklemeye geçmişti. Menaceri yüzünden Crystal Palace'a transferi yatan Niasse, Avrupa'da transfer döneminin kapanması nedeniyle ya Everton'da kalacak ya da Fenerbahçe'ye imza atacak. Golcü oyuncu, bir an önce forma giymek istiyor ve bu nedenle Sarı-Lacivertliler'e gelmek için kulübüne baskı yapıyor. Mutlu haber her an gelebilir.

Kevin Mirallas aşkı yeniden alevlendi

Fenerbahçe'nin Everton'dan istediği tek isim Oumar Niasse değil. Sarı- Lacivertliler, daha önce de girişimlerde bulunduğu Kevin Mirallas'ı da gündemine aldı. Mücadeleci yapısı, forvet ve kanatlarda oynayabilmesi nedeniyle teknik heyetin takımda görmek istediği Belçikalı, Everton'da gözden düştü. 29 yaşındaki oyuncu, takımda birçok sakat olmasına rağmen geride kalan 3 haftada sadece 1 maçta 13 dakika şans bulabildi. Yönetim, Niasse gibi Mirallas için de kiralama teklifi sunmayı planlıyor.

Pierre Gignac hala listede

Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'deki ilk teknik direktörlük döneminden beri kadrosunda görmek istediği Andre-Pierre Gignac defteri kapanmış değil. Meksika'nın Tigres takımında forma giyen tecrübeli oyuncu, Avrupa'ya dönmek istiyor. Bunun nedeni, daha fazla göz önünde olup 2018 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı'nda yer almak. Avrupa'da transfer döneminin bitmesi, Gignac'ın 1 yıllık sözleşmesinin kalması Fenerbahçe'nin avantajları. 31 yaşındaki oyuncu için tüm şartlar zorlanacak.