Fenerbahçe tribünlerinden Kudüs’e destek
Fenerbahçe taraftarı son dönemlerde yaşanan olaylardan dolayı Kudüs’e destek pankartı açtı.
Süper Lig’in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe-Karabükspor müsabakasında Fenerbahçe taraftarlarından Kudüs’e destek pankartları açıldı. Son dönemlerde yaşanan olaylara sessiz kalmayan sarı-lacivertli taraftarlar Kudüs lehine tezahüratlarda bulundu.
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