Fenerbahçe U21: 2 Galatasaray U21: 1
U21 Ligi'nde Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.
Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 28'de Samed Karakoç'la öne geçti: 1-0. 36'da sarı-kırmızılı takımdan Barış Zeren ilk yarının skorunu ilan etti: 1-1.
48'de F.Bahçe'nin efsane oyuncusu Milan Rapaic'in oğlu Boris Rapaic Kanarya'yı tekrar üstünlüğe taşıdı: 2-1. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe günün ilk derbisinden zaferle ayrıldı.
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