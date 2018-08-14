Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşından Benfica'yı konuk ediyor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Portekiz ekibi Benfica'yı ağırlıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Lizbon'daki ilk maçı Franco Cervi'nin tek golüyle 1-0 kaybeden Fenerbahçe, rakibini elemesi durumunda play-off turuna yükselecek.     

Fenerbahçe'nin Benfica'yı elemesi için sahadan en az 2 farklı galibiyetle ayrılması gerekiyor. Sarı-lacivertliler, 90 dakikayı 1-0 önde tamamlarsa maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da gol olmazsa tur atlayan tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.     

Fenerbahçe ile Benfica arasında saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek.     

Elerse muhtemel rakibi belli     

Fenerbahçe, turu geçmesi durumuna play-off'ta PAOK-Spartak Moskova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.     

Yunan ekibi PAOK, Rus rakibini sahasındaki ilk maçta 3-2 yenmişti. Bu karşılaşmanın rövanşı da bu akşam oynanacak.     

Sarı-lacivertliler, Benfica'ya elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına gidecek.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Dirar, Giuliano, Ayew, Soldado

Benfica: Vlachodimos, Grimaldo, Dias, Almeida, Vieira, Fejsa, Pizzi, Gedson, Cervi, Salvio, Ferreyra

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Citroen C4 Cactüs modelini inceledik

Citroen C4 Cactüs modelini inceledik

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Uzaydan gizemli sinyal!

Uzaydan gizemli sinyal!

Hangi besinde, kaç küp şeker bulunur?

Hangi besinde, kaç küp şeker bulunur?

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA