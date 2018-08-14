Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşından Benfica'yı konuk ediyor

Lizbon'daki ilk maçı Franco Cervi'nin tek golüyle 1-0 kaybeden Fenerbahçe, rakibini elemesi durumunda play-off turuna yükselecek.

Fenerbahçe'nin Benfica'yı elemesi için sahadan en az 2 farklı galibiyetle ayrılması gerekiyor. Sarı-lacivertliler, 90 dakikayı 1-0 önde tamamlarsa maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da gol olmazsa tur atlayan tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

Fenerbahçe ile Benfica arasında saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek.

Elerse muhtemel rakibi belli

Fenerbahçe, turu geçmesi durumuna play-off'ta PAOK-Spartak Moskova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Yunan ekibi PAOK, Rus rakibini sahasındaki ilk maçta 3-2 yenmişti. Bu karşılaşmanın rövanşı da bu akşam oynanacak.

Sarı-lacivertliler, Benfica'ya elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına gidecek.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Dirar, Giuliano, Ayew, Soldado

Benfica: Vlachodimos, Grimaldo, Dias, Almeida, Vieira, Fejsa, Pizzi, Gedson, Cervi, Salvio, Ferreyra