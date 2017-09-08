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Fenerbahçe, Van Persie'yi kadro dışı bırakıyor

Fenerbahçe’nin şu anda yabancı kontenjanı dolu. Bugün bir transfer daha açıklaması beklenen Sarı-Lacivertliler, TFF’ye bildirilecek son listede sakatlığı nedeniyle Van Persie’yi çıkartabilir.

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Sarı-Lacivertliler, transferin son gününde 1 ismi daha kadrosuna katmayı planlıyor. Ancak bu durumda kadrodaki yabancı sayısı 15 olacak! Kurallar gereği Türkiye Futbol Federasyonu’na en geç pazartesi günü bildirilecek kadro listesinde en fazla 14 yabancı oyuncu yer alabiliyor. Bu da Aykut Kocaman’ın kritik bir karar vermesine neden olacak.

Eldeki futbolculardan biri, listenin dışında kalacak. Bu ismin Robin van Persie olması yüksek ihtimal! Hollandalı oyuncu milli takımda dizinden sakatlanmıştı. Tecrübeli futbolcu 3 haftada iyileşeceğini söylese de sürecin bundan daha uzun olacağı öğrenildi.

Maaşını FIFA ödeyecek

Sarı-Lacivertliler, Van Persie’yi Süper Lig kadrosunun dışında tutarak ocak ayına kadar oynatmamayı düşünüyor. Yıldız futbolcunun milli takımda sakatlanması ve iyileşme sürecinin en az 1 ay olması halinde de oynayamadığı dönemdeki ücreti FIFA tarafından ödenecek. Bu durumda Sarı-Lacivertliler 2 milyon Euro’ya (8.2 milyon TL) yakın bir yükten de kurtulmuş olacak.

 (Fanatik)

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