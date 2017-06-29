Fenerbahçe ve Beşiktaş Gabriel Barbosa'nın peşinde

Beşiktaş ile ezeli rakibi F.Bahçe, Jeremain Lens'ten sonra bu kez de Gabigol (Gabriel Barbosa) için karşı karşıya. Yarın İstanbul'a gelecek olan Brezilyalı oyuncunun menajeri Wagner Ribeiro önce sarı-lacivertli ardından da siyah-beyazlı yöneticilerle bir araya gelecek, 20 yaşındaki oyuncusunu en yüksek rakamı veren kulübe kiralayacak. Yapılan ilk ön görüşmelerde F.Bahçe, Gabigol için yıllık 3 milyon euro vermeyi taahhüt etti. Ribeiro'ya da 1 milyon euro danışmanlık ücreti. Inter'e ise kiralama bedeli olarak 3.5 milyon euro önerdi.

KİRALAMAYA SICAK BAKIYORLAR

İnter'in istediği ise Gabigol'un, Şampiyonlar Ligi'nde forma giymesi. İtalyan temsilcisi bu nedenle oyuncularının Beşiktaş'a gitmesine daha sıcak bakıyor. Beşiktaş'ın Gabigol için senelik 2 milyon euro, menajeri Ribeiro'ya ise 300 bin euro danışmanlık teklif ediyor. İnter'in Beşiktaş'tan istediği kiralama bedelinin ise 2 milyon euro olduğu ifade edildi. Inter, teknik direktör Spalletti'nin planları arasında yer almayan Gabigol'ü önce kiralayıp ardından satarak göndermek istiyor. Santos'tan 29.5 milyon euro'ya İnter'e transfer olmuş; ancak İtalya'da beklentileri karşılayamamıştı. 20 yaşındaki futbolcu 10 maçta toplam 183 dakika süre alıp sadece 1 gol atınca İnter'de gözden çıkarılacaklar arasına girdi. (Fotomaç)