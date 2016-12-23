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Fenerbahçe ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi!

Fenerbahçe ve Beşiktaş 'saha olayları' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

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Hukuk Müşavirliği'nce 23.12.2016 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
 
1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 20.12.2016 tarihinde oynanan BOLUSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
 
3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 22.12.2016 tarihinde oynanan MENEMEN BELEDİYE SPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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