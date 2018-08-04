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Fenerbahçe ve Galatasaray bu sefer de Marlon Santos için karşı karşıya geldi

Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez Barcelonalı bir başka stoperin peşinde. İki kulübün radarında 22 yaşındaki Marlos Santos yer alıyor.

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Galatasaray ve Fenerbahçe, Yerry Mina transferinde sonuç alamayınca Barcelona'da bir diğer stopere rotayı çevirdi. İspanyol basınında geçen haberlere göre, Galatasaray ve Fenerbahçe'de Barcelona'da forma giyen 22 yaşındaki Brezilyalı stoper Marlon Santos için devrede. 

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, Barcelona'da forma giyen 22 yaşındaki Brezilyalı stoper Marlon Santos ile ilgilendikleri iddia edildi. El Mundo Deportivo'nun haberine göre, Katalan ekibinin geçtiğimiz sezon Nizza'ya kiralık olarak gönderdiği Marlon Santos bu sezon da bir başka takıma kiralık olarak gönderilecek. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde bu transfer için somut girişimlerde bulunacağı kaydedildi. 

Marlon Santoss 22 yaşında ve 1.82 boyunda. Stoper mevkinde forma giyen Brezilyalı futbolcu 2016 yılında Fluminense'den Barcelona'ya kiralandı. Barcelona Marlon Santos'u 1 yıl sonrasında 5 milyon euro'ya kadrosuna kattı. Marlon Santos'un transfermarkt güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro olarak gösteriliyor. 

(Aksam)

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