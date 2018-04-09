Fenerbahçe ve Galatasaray Deniz Türüç'ün peşinde

Geçtiğimiz sezon Kayserispor’da oynadığı futbolla bir hayli göze çarpan ve o dönem Fatih Terim’in kararıyla milli takıma davet edilen Deniz Türüç için resmen savaş çıktı.

BU PARA İKİ KULÜPTE DE YOK AMA...

Bu sezon takımda yaratıcı futbolcu eksikliği yaşayan Fenerbahçe’nin Deniz Türüç girişimlerine başladığı öğrenilirken, Fatih Terim’in de 25 yaşındaki oyuncu için harekete geçtiği ve Galatasaray’ın önümüzdeki günlerde başkan Erol Bedir ile masaya oturacağı ifade edildi. Sumudica yönetimindeki Kayserispor’da 32 maçta 8 gol 6 asistlik istatistik ortaya koyan Deniz Türüç için Bedir’in 10 milyon Euro istediği konuşulurken bu fiyata şimdilik ne Fenerbahçe’nin ne de Galatasaray’ın yanaşabildiği anlaşıldı. Sezon sonunda Deniz için takas + para teklifleriyle gelmeye hazırlanan her iki devin büyük bir transfer savaşına gireceği tahmin edilirken, oyuncunun Fatih Terim faktörüyle Galatasaray’a daha sıcak bakacağı belirtiliyor.

DENİZ TÜRÜÇ'ÜN TERİM VE BELHANDA SÖZLERİ AKILLARDA

Daha önce Terim hakkında “Fatih Terim efsane bir teknik direktör. Onunla birlikte çalışmak benim için büyük bir gurur. Küçükken her zaman Fatih Terim’i izler, onu takip ederdim” ifadelerini kullanan Deniz Türüç, sarı kırmızılı bir taraftarın Belhanda çıkışına ise ‘Onu keseceğim keseceğim’ karşılığını vermişti.