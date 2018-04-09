Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe ve Galatasaray Deniz Türüç'ün peşinde

Kayserispor'da oynadığı futbolla göz dolduran Deniz Türüç, hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın transfer listesine girdi.

  • StarSpor - Levent GÜLTEKİN
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Geçtiğimiz sezon Kayserispor’da oynadığı futbolla bir hayli göze çarpan ve o dönem Fatih Terim’in kararıyla milli takıma davet edilen Deniz Türüç için resmen savaş çıktı. 

BU PARA İKİ KULÜPTE DE YOK AMA...

Bu sezon takımda yaratıcı futbolcu eksikliği yaşayan Fenerbahçe’nin Deniz Türüç girişimlerine başladığı öğrenilirken, Fatih Terim’in de 25 yaşındaki oyuncu için harekete geçtiği ve Galatasaray’ın önümüzdeki günlerde başkan Erol Bedir ile masaya oturacağı ifade edildi. Sumudica yönetimindeki Kayserispor’da 32 maçta 8 gol 6 asistlik istatistik ortaya koyan Deniz Türüç için Bedir’in 10 milyon Euro istediği konuşulurken bu fiyata şimdilik ne Fenerbahçe’nin ne de Galatasaray’ın yanaşabildiği anlaşıldı. Sezon sonunda Deniz için takas + para teklifleriyle gelmeye hazırlanan her iki devin büyük bir transfer savaşına gireceği tahmin edilirken, oyuncunun Fatih Terim faktörüyle Galatasaray’a daha sıcak bakacağı belirtiliyor. 

DENİZ TÜRÜÇ'ÜN TERİM VE BELHANDA SÖZLERİ AKILLARDA

Daha önce Terim hakkında “Fatih Terim efsane bir teknik direktör. Onunla birlikte çalışmak benim için büyük bir gurur. Küçükken her zaman Fatih Terim’i izler, onu takip ederdim”  ifadelerini kullanan Deniz Türüç, sarı kırmızılı bir taraftarın Belhanda çıkışına ise ‘Onu keseceğim keseceğim’ karşılığını vermişti.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Alman polisinin arasında böyle seslendi: Ölümüne Reis, ölümüne Erdoğan

Alman polisinin arasında böyle seslendi: Ölümüne Reis, ölümüne Erdoğan

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İlginç mimariye sahip yapılar

İlginç mimariye sahip yapılar

Dünyanın en acı dolu kareleri

Dünyanın en acı dolu kareleri

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA