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Felipe Melo: Fenerbahçe çöplük

Galatasaray'ın eski Brezilyalı futbolcusu Felipe Melo, Fenerbahçe için ağır ifadeler kullandı.

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Galatasaray'da forma giydiği dönemde taraftarın sevgilisi, diğer takım taraftarlarının büyük tepkisini toplayan Felipe Melo, ülke Brezilya'dan da Fenerbahçe'ye sataşmayı ihmal etmiyor.
 
Palmeiras forması giyen 33 yaşındaki futbolcu, bir Fenerbahçe taraftarının kendisini etiketleyerek attığı tweet'e, Sarı-Lacivertliler'i kızdıracak bir cevap verdi.
 
Melo, Fenerbahçe'yi kastederek, ''O takım beni ilgilendirmiyor, çünkü tam bir çöplük. Ben ölene kadar Galatasaraylıyım'' ifadelerini kullandı.

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