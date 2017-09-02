Fenerbahçe Vietto için girişimlere başladı

Josef de Souza'nın takımda kalmasının ardından transferde strateji değiştiren Fenerbahçe, 'golcü özellikli sağ kanat oyuncusu' arayışlarını hızlandırdı. Avrupa'da transfer döneminin kapanmasıyla rahat bir nefes alan sarı-lacivertliler, gözünü dev kulüplerin kiralamayı düşündüğü isimlere çevirdi.

Fenerbahçe'nin listesinde Atletico Madrid'in 23 yaşındaki Arjantinli oyuncusu Luciano Vietto'nun bulunduğu öğrenildi. İspanyol ekibinin Vietto'yu kadroda düşünmediği ve kiralık vermeye sıcak baktığı bildirildi. Sarı-lacivertlilerin İspanyol ekibine teklif yapmaya hazırlandığı gelen haberler arasında.

VİETTO KİMDİR?

Geçen sezonu Sevilla'da kiralık geçirdi. Ligde 21 maçta 6 gol 3 asistlik performans sergiledi. Bu sezon ise A.Madrid'in iki lig maçında da şans buldu.

(Sabah)