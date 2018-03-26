Fenerbahçe, Vincent Janssen'i 1 yıl daha kiralamak istiyor

Fenerbahçe'de Kayserispor maçının kadrosunda yer alması beklenen Vincent Janssen, sarı-lacivertlilerin en memnun olduğu transferlerden biri. 3 aylık sakatlığına rağmen çalışmaları ve özel programları hiç aksatmadan uygulayan Janssen, profesyonelliğiyle teknik heyetin takdirini kazandı. Oyuncu saha içi yeteneğiyle de Kocaman'ın inandığı isimlerin başında geliyor.

ANLAŞMA YİNE KİRALIK OLACAK

Sarı-lacivertli teknik heyet, Janssen için gelecek sezon adına adımlar atmaya hazırlanıyor. Sezonun bitimine 2 aylık bir zaman olmasına rağmen, Tottenham'a bir mesaj yollanacağı, şayet oyuncuyu ana kadroda düşünmüyorlarsa, 1 yıl daha kiralama talebinde bulunulacağı gelen bilgiler arasında ancak Fenerbahçe, Tottenham'dan erken karar vermelerini isteyecek.

KOLAYLIK BEKLİYORUZ

Tottenham'a "Janssen'le ilgili kararınızı erken verirseniz, oyuncu bizimle hazırlık kampı geçirerek takıma daha iyi adapte olabilir. Böylece bize daha çok faydası dokunur. Bu sezon 3 ay oynatamadık. Sizden kolaylık bekliyoruz" mesajı iletilecek. Bilindiği gibi Tottenham, Kane'in arkasında kaldığı için Janssen'i kiralamıştı. Kane'in bu sezon takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

11 MAÇ-2 GOL

F.Bahçe'nin yaz transfer döneminin son günü renklerine kattığı Janssen, 8 Aralık'ta sakatlandığı Bursaspor maçı da dahil 11 karşılaşmada görev yaptı. 10 maça 11'de başlayan Hollandalı, 755 dakikada 2 gol, 2 asistle oynadı.

(Sabah)