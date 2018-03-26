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Fenerbahçe, Vitor Pereira aleyhine açtığı usulsüzlük davasından vazgeçti

Fenerbahçe, Çin'e giden Vitor Pereira aleyhine açtığı usulsüzlük davasından vazgeçti.

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Pereira'dan erken davranıp FIFA'ya giden ve bu yolla Portekizli teknik adamın tazminat almasının önüne geçmek isteyen sarı-lacivertliler hedefine ulaştı. Davanın FIFA Uyuşmazlık Komisyonu'ndan görülmesini beklemeden geri çekilmesi kararı alındı.
 
Kararın alınmasında Pereira'nın avukatlarıyla yapılan karşılıklı görüşmelerde mutabakata varılması da etkili oldu. Fenerbahçe'nin Pereira dosyasını çok küçük bir tazminatla kapatmak için anlaştığı bildirildi.
 
(Fotomaç)

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