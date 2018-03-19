Fenerbahçe Volkan Demirel ile 2 yıllık sözleşme yapacak
Galatasaray maçında takımını ipten alan Volkan Demirel, yeni sözleşmeyi kaptı.
Son olarak Galatasaray derbisindeki performansıyla alkış toplayan Volkan Demirel, yeni mukaveleye yakın. Sözleşmesi bu sezon sonunda tamamlanacak olan 37 yaşındaki tecrübeli eldivene 2 senelik mukavele önerilecek. Bu konuyla ilgili olarak başkanlık seçiminin de bir etkisi olmayacak. Çünkü hem Aziz Yıldırım hem de Ali Koç, Volkan’ın kariyerine Fenerbahçe’de devam etmesini istiyor.
(Aksam)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.