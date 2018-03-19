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Fenerbahçe Volkan Demirel ile 2 yıllık sözleşme yapacak

Galatasaray maçında takımını ipten alan Volkan Demirel, yeni sözleşmeyi kaptı.

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Son olarak Galatasaray derbisindeki performansıyla alkış toplayan Volkan Demirel, yeni mukaveleye yakın. Sözleşmesi bu sezon sonunda tamamlanacak olan 37 yaşındaki tecrübeli eldivene 2 senelik mukavele önerilecek. Bu konuyla ilgili olarak başkanlık seçiminin de bir etkisi olmayacak. Çünkü hem Aziz Yıldırım hem de Ali Koç, Volkan’ın kariyerine Fenerbahçe’de devam etmesini istiyor.

(Aksam)

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