Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe Volkan Demirel ile yola devam edecek

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Volkan Demirel, takımda kalacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Geçen sezon başında uzattığı 1 yıllık sözleşmesi sona eren kaptan Volkan Demirel'le bir sezon daha devam edileceği bildirildi. Yıldırım yönetiminin seçim öncesinde sözleşme yenilemediği 36 yaşındaki tecrübeli file bekçisi yeni dönemi bekliyordu. Yeni başkan Ali Koç'un da kaptanla yeni bir mukavele yapacağı, sezon içinde durumuna göre sezon da uzatabileceği kaydedildi. Transferde öncelikli mevkileri belirleyen başkanın, kaleci konusunda yeni bir arayışa girmek istemediği de gelen haberler arasında.

Ancak yedek kaleci Carlos Kameni'nin elden çıkarılabileceği konuşuluyor. Kamerunlu file bekçisi için cazip bir teklif gelmesi halinde kabul edileceği bildirilirken, 2. kaleci olarak da Bursaspor'dan Okan Kocuk'un düşünüldüğü belirtildi. Okan geçen yılı İstanbulspor'da kiralık geçirmişti.

(Fotomaç)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Seçim Yolunda Silivri

Seçim Yolunda Silivri

Doğru karne tepkisine dikkat

Doğru karne tepkisine dikkat

Tahmin edin bu şey neye dönüştü

Tahmin edin bu şey neye dönüştü

Sen Anlat Karadeniz 19. Bölüm İzle | Sen anlat Karadeniz 20. bölüm

Sen Anlat Karadeniz 19. Bölüm İzle | Sen anlat Karadeniz 20. bölüm

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA