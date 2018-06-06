Fenerbahçe Volkan Demirel ile yola devam edecek

Geçen sezon başında uzattığı 1 yıllık sözleşmesi sona eren kaptan Volkan Demirel'le bir sezon daha devam edileceği bildirildi. Yıldırım yönetiminin seçim öncesinde sözleşme yenilemediği 36 yaşındaki tecrübeli file bekçisi yeni dönemi bekliyordu. Yeni başkan Ali Koç'un da kaptanla yeni bir mukavele yapacağı, sezon içinde durumuna göre sezon da uzatabileceği kaydedildi. Transferde öncelikli mevkileri belirleyen başkanın, kaleci konusunda yeni bir arayışa girmek istemediği de gelen haberler arasında.

Ancak yedek kaleci Carlos Kameni'nin elden çıkarılabileceği konuşuluyor. Kamerunlu file bekçisi için cazip bir teklif gelmesi halinde kabul edileceği bildirilirken, 2. kaleci olarak da Bursaspor'dan Okan Kocuk'un düşünüldüğü belirtildi. Okan geçen yılı İstanbulspor'da kiralık geçirmişti.

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