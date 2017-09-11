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Fenerbahçe Volkan Demirel'le yollarını ayırıyor

Bu sezon gösterdiği performansla taraftarların büyük tepkisini çeken ve sahada ıslıklanan Volkan Demirel'le yollar ayrılıyor.

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Süper Lig maçlarında üst üste hatalı goller yemesinden dolayı Fenerbahçe'nin puanlar kaybetmesinde başroldeki isimlerden biri olan Volkan Demirel için yönetim harekete geçti. Son olarak Başakşehir maçında da kötü bir performans sergileyen ve taraftar tarafından ıslıklanan Volkan Demirel'in ayrılma kararı aldığı belirtildi.

Sarı lacivertli yönetim de 36 yaşqındaki file bekçisi ile yapılan sözleşmedeki 1 yıllık opsiyonu kullanmayı düşünmüyor. Demirel, 40 yaşına kadar Fenerbahçe'nin kalesini korumayı hedeflediğini dile getiriyordu. 

Geçtiğimiz sezonun bitimiyle birlikte eşi ile birlikte Amerika'ya giderek kariyerine orada devam etme kararı alan Demirel, sarı lacivertli yönetimin "kal" ısrarları sonrası 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
 
Yaşanan bu olumsuz gelişmeler sonrası tecrübeli file bekçisi Amerika hayalini sezon sonunda gerçekleştirecek. Demirel, sarı lacivertli taraftarların kendisine yönelik tepkisi ile "Kötü bir performans sergilediğim doğru. Protesto etmekte haklılar. Bende taraftar olsam kendimi protesto ederdim" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Fenerbahçe formasıyla 16. sezonunu geçiren Demirel, son 13 resmi maçı da gol emeden tamamlayamadı. Kalesini son olarak 23 Nisan'da Galatasaray'la oynanan derbi maçta gole kapatan tecrübeli file bekçisi, daha sonra oynanan 13 maçta kalesinde 20 gol gördü. 

36 yaşındaki file bekçisi, geçtiğimiz sezon 42 maçta forma giydi. Bu sezon altı maçta görev aldı. Fenerbahçe kariyeri boyunca toplamda 466 kez sahaya çıktı.

(Akşam)

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