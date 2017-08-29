Fenerbahçe Wanamaker'a imza attırıyor

Fenerbahçe’nin transfer listesinde bulunan ve Başkan Aziz Yıldırım’ın da ‘NBA’e gidemezse bize gelecek’ açıklaması bulunan Brad Wanamaker konusunda bu hafta karar çıkması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Darüşşafaka Doğuş’ta forma giyen ve sergilediği başarılı performans ile adından sıkça söz ettiren ABD’li, NBA’de oynamak istediğini belirterek, gelen teklifleri reddetmişti. Ancak yıldız basketbolcunun NBA’den bir takımla anlaşamaması durumunda Fenerbahçe’nin kadrosuna katılması kesin gibiydi. DOĞUŞ Grubu’nun Darüşşafaka’dan çekilerek, Fenerbahçe’ye isim sponsoru olması da bu fikri güçlendirdi.

Fakat Wanamaker’ın yıllık 1.5 milyon dolara Daçka’da kalacağı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Fenerbahçe’nin 2+1 sözleşme önerdiği 28 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon bir kez daha NBA’i deneme düşüncesiyle 1 yıllık kontrat istemesi nedeniyle anlaşma sağlanamadığı öğrenildi. Ayrıca Coach Obradovic ile konuşamayan Wanamaker’ın takımdaki rolü hakkında da soru işaretleri oluştu.

Fenerbahçe Yönetimi, Obradovic’in ‘2 yıl ve üzeri gelirse alalım, yoksa bu kadro bize yeter’ dediği transfer için yeniden harekete geçti ve oyuncuyu ikna etti. Bir pürüz daha çıkmazsa, tecrübeli oyuncunun yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giyeceği ve transferin bir iki gün içinde netlik kazanacağı öğrenildi.

(Skorer)