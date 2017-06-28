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Fenerbahçe yarın saat 14:00'te Mathieu Valbuena için imza töreni düzenleyecek

Fenerbahçe Kulübü, Mathieu Valbuena için imza töreni düzenleneceğini açıkladı.

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Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;

"Yeni transferimiz Mathieu Valbuena’nın imza töreni ve basın toplantısı, 29 Haziran 2017 Perşembe günü saat 14:00’te yapılacaktır.

İmza töreni, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşecektir.

Basın mensuplarına duyururuz. 

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

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