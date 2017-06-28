Fenerbahçe yarın saat 14:00'te Mathieu Valbuena için imza töreni düzenleyecek
Fenerbahçe Kulübü, Mathieu Valbuena için imza töreni düzenleneceğini açıkladı.
Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;
"Yeni transferimiz Mathieu Valbuena’nın imza töreni ve basın toplantısı, 29 Haziran 2017 Perşembe günü saat 14:00’te yapılacaktır.
İmza töreni, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşecektir.
Basın mensuplarına duyururuz.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"
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