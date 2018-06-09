Fenerbahçe Yerry Mina, Aleix Vidal ve Denis Suarez için Barcelona'ya çıkarma yapacak

İspanya’da Barcelona’ya yakınlığı ile bilinen Sport gazetesi, Fenerbahçe’nin Katalan ekibinde forma giyen 3 futbolcu ile yakından ilgilendiğini yazdı.

Fenerbahçe’de başkan Ali Koç göreve gelmesinin ardından sportif direktörlük koltuğuna Damien Comolli’yi getirdi ve futbol takımı için çalışmalar da resmen başladı.

Barcelona ile sponsorluk anlaşması bulunan Koç Grubu, Katalan ekibi ile iyi ilişkilere sahip olmasının avantajını kullanmak için harekete geçti.

Sport’ta yer alan haberde, Beko’nun Barcelona’nın ana sponsorlarından biri olduğuna dikkat çekilirken Fenerbahçeli yetkililerin öncelik olarak 23 yaşındaki Kolombiyalı stoper Yerry Mina transferine yoğunlaştıkları iddia edildi.

Finansal Fair Play kuralları nedeniyle transferde ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe’nin, yeni kurulan sisteme uygun futbolcu arayışına girerken transferlerde kiralık formülünü kullanacağı belirtildi.

Öte yandan Fenerbahçe’nin sadece Mina ile değil, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Aleix Vidal ve 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Denis Suarez ile de ilgilendiği, maliyetlerin uygun olması halinde transferlerin gerçekleşebileceği öğrenildi.

Yerry Mina geride bıraktığımız sezonda La Liga’da sadece 5 maçta forma giyerken, Aleix Vidal 15 maçta, Denis Suarez ise 18 maçta mücadele etti.

(Aksam)