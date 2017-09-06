Fenerbahçe yıldız futbolcu Gustavo Scarpa'nın menajeri ile görüştü

Son yıllarda kadrosuna kattığı Brezilyalı oyunculardan önemli katkı alan Fenerbahçe, rotasını yine Sambacı diyarına çevirdi. Zenit’ten Giuliano’yu transfer eden Sarı-Lacivertliler, bir süredir Palmeiras’ın yıldızı Dudu için girişimlerde bulunuyordu. Yönetimin, bir başka Brezilyalı Gustavo Scarpa için de hareke geçtiği öğrenildi. 23 yaşındaki futbolcunun menaceri Bruno Paiva ile ilk görüşmenin gerçekleştirildiği ve Scarpa’nın durumu hakkında bilgi alındığı kaydedildi.

Oyuncu sıcak bakıyor

Paiva, Fluminense’nin daha önce Palmeiras’ın yaptığı teklifi geri çevirdiğini ancak oyuncusunun da bu transferde isteksiz olduğu bilgisini verdi. Scarpa’nın kariyerine bundan sonra Avrupa’da devam etmeye sıcak bakacağını söyledi. Yönetim, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon Euro olan 23 yaşındaki futbolcuyu satın alma garantisiyle 1 yıllığına kiralamayı planlıyor. Fluminense’nin ikna edilmesi konusunda ise Scarpa ve menaceri Paiva da Sarı- Lacivertliler’e destek verecek.

Orta sahanın yıldızı

Takımında 10 numaralı formayı terleten Gustavo Scarpa, orta sahanın ortasında da görev yapabiliyor. Bu bölgede hücuma da katkı sağlayabilecek bir oyuncu arayışında olan Fenerbahçe Yönetimi, Bu sezon 22 maçta 1 gol atıp 7 asist yapan genç futbolcuyu kadroda katmayı çok istiyor.

Gustavo Scarpa kimdir?

Adı: Gustavo Henrique Furtado Scarpa

Doğum tarihi: 5 Ocak 1994

Doğum yeri: Campinas/Brezilya

Kulübü: Fluminense

Pozisyon: Orta saha, forvet arkası, kanatlar

Ayak: Sol

Boy: 1.77 m.

Sözleşme: 31.12.2019

Oynadığı takımlar: Guarani, Santos, Desportivo Brasil, Fluminense, Red Bull (Kiralık)

Dudu için Palmeiras’a rest

Fenerbahçe’nin Scarpa hamlesi, Dudu konusunda 6 milyon Euro’yu peşin isteme konusunda geri adım atmayan Palmeiras’a da bir anlamda mesaj oldu. Sarı- Lacivertliler, 25 yaşındaki oyuncu ile her konuda anlaşmaya varsa da Brezilya ekibiyle bir türlü orta noktada buluşamamıştı. 8 milyon Euro’dan 6 milyon Euro’ya inmeyi kabul eden Palmeiras, bu rakamın tek seferde ödenmesi konusundaki ısrarını sürdürdüğü için transfer bir türlü bitirilemedi. Sarı-Lacivertliler, bir diğer Brezilyalı olan Scarpa konusunda ilerleme kaydederse, Dudu defterini kapatabilir. Palmeiras’ın son gelişmeler sonrası nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.

Fanatik