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Fenerbahçe yönetimi futbolculara 1 milyon euro'luk prim dağıttı

Fenerbahçe yönetimi, Konyaspor ile berabere kalarak 1.5 milyon Euro’luk primi kaçıran Sarı-Lacivertli futbolculara 1 milyon Euro ödeme yapma kararı aldı.

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F.Bahçe'de yönetim Osmanlıspor beraberliği sonrası ligin ilk devresinde oynanacak 6 maçın tamamın kazanılması durumunda futbolculara 1.5 milyon Euro'luk prim dağıtalcağını açıklamıştı. Bu tarihten ligde oynadığı 5 maçını kazanan Sarı-Lacivertliler, ilk yarının son haftasında Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak primi son düzlükte kaybetmişti.

Yönetimin buna rağmen takıma jest yapma kararı aldığı ve toplamda 1 milyon Euro'luk prim dağıtma kararı aldığı öğrenildi. Bu kararın alınmasında yönetici Ali Yıldırım'ın önemli rol oynadığı belirtildi.

(Takvim)

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