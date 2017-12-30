Fenerbahçe yönetimi futbolculara 1 milyon euro'luk prim dağıttı
Fenerbahçe yönetimi, Konyaspor ile berabere kalarak 1.5 milyon Euro’luk primi kaçıran Sarı-Lacivertli futbolculara 1 milyon Euro ödeme yapma kararı aldı.
F.Bahçe'de yönetim Osmanlıspor beraberliği sonrası ligin ilk devresinde oynanacak 6 maçın tamamın kazanılması durumunda futbolculara 1.5 milyon Euro'luk prim dağıtalcağını açıklamıştı. Bu tarihten ligde oynadığı 5 maçını kazanan Sarı-Lacivertliler, ilk yarının son haftasında Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak primi son düzlükte kaybetmişti.
Yönetimin buna rağmen takıma jest yapma kararı aldığı ve toplamda 1 milyon Euro'luk prim dağıtma kararı aldığı öğrenildi. Bu kararın alınmasında yönetici Ali Yıldırım'ın önemli rol oynadığı belirtildi.
(Takvim)
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