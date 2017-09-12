Fenerbahçe yönetimi Robin van Persie'yi devre arasında gönderme kararı aldı
F.Bahçe Yönetimi, sakatlığı nedeniyle kasım ayında yeşil sahalara dönecek olan Robin van Persie ile devre arasında yolları ayıracak.
BÜYÜK umutlarla geldiği F.Bahçe'de istediği performansı bir türlü gösteremeyen Robin van Persie ile ocak ayında yollar ayrılıyor. Hollandalı oyuncu, forvet hattına Janssen'in gelmesiyle birlikte forma şansını tamamen kaybetti. Teknik Direktör Aykut Kocaman, “RVP konusunda beyin yormaya gerek yok” diyerek de RVP’i tamamen sildiğini açık bir dille ifade etmişti. Kasım ayında sakatlığı düzelecek tecrübeli ismin elden çıkarılması planlanıyor.
3 MİLYON EURO KAR EDECEK
Sezon başında Feyenoord’dan gelen teklifi ücret olarak istediği seviyelerde olmadığı için kabul etmeyen Kanarya, bu kez rakama bakmaksızın 34 yaşındaki oyuncuyu gönderecek. Hollandalı yıldız, yıllık 6 milyon euro garanti ücret alıyor. Kanarya, deneyimli ismi bonservis almayarak gönderirse ocakta 3 milyon euro kar edecek.
Akşam
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