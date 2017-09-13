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Fenerbahçe yönetimi Robin van Persie'yi gözden çıkardı

Fenerbahçe artık Robin van Persie’den umudu kesti. Tecrübeli oyuncu, sakat olmasına rağmen Hollanda Milli Takımı’na gidip burada daha kötü bir diz sakatlığı yaşamıştı.

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Bu durum yönetim için bardağı taşıran son damla oldu. Eljif Elmas’a FIFA’dan onay çıksaydı, RvP lig kadrosundan çıkartılacaktı.

Hollandalı bu duruma düşmedi ancak yönetim tarafından da gözden çıkartıldı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Van Persie’ye ocak ayında hiçbir bedel istenmeden bonservisinin verilmesi teklif edilecek.

Feyenoord’a dönmek isteyen 34 yaşındaki futbolcunun bu teklife nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor.

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