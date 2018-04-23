Fenerbahçe yönetimi, şampiyon olunması halinde takıma özel bir prim verecek

Fenerbahçe'de futbolcuların motivasyonunu artırmak amacıyla yönetim prim sistemine geçmişti. Sarı lacivertli yönetim ilk etapta 3 maç arka arkaya galibiyet halinde 1 milyon Euro'luk prim dağıtma kararı aldı. Daha sonra maç başı 300 bin Euro'luk prim düşünüldü. Fakat iki sistemin de futbolculara olumlu etki etmemesi nedeniyle yönetim prim sistemini komple kaldırdı.

Fenerbahçe yönetiminin, şampiyon olunması halinde özel bir primi düşünebileceği belirtildi.

(Futbol Arena)